Суровикина Ирина 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровикин Исай Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Суровикин Игнатий Исаевич

Отец ребёнка: Суровикин Исай Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Суровикина) Матрена Исаевна

Отец ребёнка: Суровикин Исай Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Суровикин Савелий Исаевич

Отец ребёнка: Суровикин Исай Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Суровикин Спиридон Исаевич

Отец ребёнка: Суровикин Исай Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Суровикина) Евдокия Исаевна

Отец ребёнка: Суровикин Исай Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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