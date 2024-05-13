Суровикин Исай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровикина Ирина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суровикин Игнатий Исаевич
Мать ребёнка: Суровикина Ирина
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Суровикина) Матрена Исаевна
Мать ребёнка: Суровикина Ирина
Рождение ребёнка
1782
Сын: Суровикин Савелий Исаевич
Мать ребёнка: Суровикина Ирина
Рождение ребёнка
1786
Сын: Суровикин Спиридон Исаевич
Мать ребёнка: Суровикина Ирина
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Суровикина) Евдокия Исаевна
Мать ребёнка: Суровикина Ирина
Смерть
Неизвестно