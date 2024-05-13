Суровикин Исай Андреевич 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Исай Андреевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Суровикин Андрей Еремеевич

Мать: Суровикина (Почепаева) Афимия Поликарповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровикина Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Суровикин Игнатий Исаевич

Мать ребёнка: Суровикина Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Суровикина) Матрена Исаевна

Мать ребёнка: Суровикина Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Суровикин Савелий Исаевич

Мать ребёнка: Суровикина Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Суровикин Спиридон Исаевич

Мать ребёнка: Суровикина Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Суровикина) Евдокия Исаевна

Мать ребёнка: Суровикина Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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