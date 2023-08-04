Сычёва Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычёва Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сычёв Василий Алексеевич

Мать: Башмакова ? Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гридина Муся Фёдоровна

Отец ребёнка: Гридин Фёдор Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гридина Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Гридин Фёдор Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Николай Степанович

Отец ребёнка: Герасименко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Герасименко Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридин Фёдор Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Степан

Смерть
Неизвестно
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