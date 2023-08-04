Сычёва Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычёв Василий Алексеевич
Мать: Башмакова ? Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гридина Муся Фёдоровна
Отец ребёнка: Гридин Фёдор Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гридина Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Гридин Фёдор Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Николай Степанович
Отец ребёнка: Герасименко Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Герасименко Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасименко Степан
Смерть
Неизвестно