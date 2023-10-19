countess Musin-Pushkin (Sheremeteva) Varvara Alekseevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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countess Musin-Pushkin (Sheremeteva) Varvara Alekseevna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1832

Дата смерти

21.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1857

Муж: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch

Рождение ребёнка
24.11.1861

Дочь: Golitsyna Catherine Vladimirovna

Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.12.1862

Сын: Moussine-Pouchkine Alexey Vladimirovich

Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch

Рождение ребёнка
26.09.1863

Дочь: Alexandra

Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch

Рождение ребёнка
21.05.1865

Дочь: Marie

Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch

Рождение ребёнка
08.02.1870

Сын: Count Musin-Pushkin Vladimir Vladimirovich

Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.02.1885
Рига, Rīga
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