countess Musin-Pushkin (Sheremeteva) Varvara Alekseevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1832
Дата смерти21.02.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
24.11.1861
Дочь: Golitsyna Catherine Vladimirovna
Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.12.1862
Рождение ребёнка
26.09.1863
Дочь: Alexandra
Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch
Рождение ребёнка
21.05.1865
Дочь: Marie
Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch
Рождение ребёнка
08.02.1870
Сын: Count Musin-Pushkin Vladimir Vladimirovich
Отец ребёнка: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.02.1885
Рига, Rīga