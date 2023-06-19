(Осипа) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Осипа) Параскева

(Осипа) Параскева

Место рождения

д. Олехово вотч. Г-жи Мясоедовой

Дата рождения

05.10.1860

Дата смерти

29.08.1861

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1860

Отец: Сын Осипа Филарет

Мать: Филаретова Катерина

д. Олехово вотч. Г-жи Мясоедовой
Крещение
09.10.1860
д. Олехово вотч. Г-жи Мясоедовой.
Восприемники: Рядовой Гатч. полка Николай Семёнов и мещанск дев. Марья Семёнова
Смерть
29.08.1861
Похороны
31.08.1861
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close