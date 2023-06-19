(Осипа) Параскева
Место рожденияд. Олехово вотч. Г-жи Мясоедовой
Дата рождения05.10.1860
Дата смерти29.08.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1860
Отец: Сын Осипа Филарет
Мать: Филаретова Катерина
д. Олехово вотч. Г-жи Мясоедовой
Крещение
09.10.1860
д. Олехово вотч. Г-жи Мясоедовой.
Восприемники: Рядовой Гатч. полка Николай Семёнов и мещанск дев. Марья Семёнова
Смерть
29.08.1861
Похороны
31.08.1861