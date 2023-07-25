Булатов Тимершаех Ханифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937
Рождение ребёнка
26.09.1960
Сын: Булатов Рузиль Тимершаехович
Мать ребёнка: Салимова Танзиля Салиховна
Рождение ребёнка
26.03.1963
Сын: Булатов Радик Тимершаехович
Мать ребёнка: Салимова Танзиля Салиховна
Рождение ребёнка
22.07.1970
Дочь: Саляхова Гульфия Тимершаеховна
Мать ребёнка: Салимова Танзиля Салиховна