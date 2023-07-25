Булатов Тимершаех Ханифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Тимершаех Ханифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937

Отец: Хасбуранов Мухамедханиф Хасбуранович

Мать: Хамидуллина Агалия Хамидулла кызы

Рождение ребёнка
26.09.1960

Сын: Булатов Рузиль Тимершаехович

Мать ребёнка: Салимова Танзиля Салиховна

Рождение ребёнка
26.03.1963

Сын: Булатов Радик Тимершаехович

Мать ребёнка: Салимова Танзиля Салиховна

Рождение ребёнка
22.07.1970

Дочь: Саляхова Гульфия Тимершаеховна

Мать ребёнка: Салимова Танзиля Салиховна

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