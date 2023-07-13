Киселев Конон Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Конон Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Киселев Ермолай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Киселева Ксения Кононовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1845

Дочь: Киселева Марина Кононовна

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Татьяна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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