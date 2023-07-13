Киселев Конон Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Киселев Ермолай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Киселева Ксения Кононовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1845
Дочь: Киселева Марина Кононовна
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Георгиевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно