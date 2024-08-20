Панарин Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1891
Отец: Панарин Филипп Миронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1910
Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1912
Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно