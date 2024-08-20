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Панарин Андрей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1891

Отец: Панарин Филипп Миронович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Фролова) Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Панарин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Панарин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно

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