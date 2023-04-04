(Сульменева) Анна Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Мать(Литке) Наталья ПетровнаНеизвестно г.р.
ОтецСульменев Иван СаввичНеизвестно г.р.
Супруги
Дягилев Павел ДмитриевичНеизвестно г.р.
Дети
Дягилев Иван ПавловичНеизвестно г.р.
Дягилев Павел ПавловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сульменев Иван Саввич
Мать: (Литке) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно