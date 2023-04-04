(Сульменева) Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Сульменева) Анна Ивановна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
(Литке) Наталья ПетровнаНеизвестно г.р.
Отец
Сульменев Иван СаввичНеизвестно г.р.
Супруги
Дягилев Павел ДмитриевичНеизвестно г.р.
Дети
Дягилев Иван ПавловичНеизвестно г.р.
Дягилев Павел ПавловичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сульменев Иван Саввич

Мать: (Литке) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дягилев Иван Павлович

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дягилев Павел Павлович

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дягилев Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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