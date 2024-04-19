Марья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774 или 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 или 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1801 или 1803 ст.
Сын: Степан Козьмин
Отец ребёнка: Кузьма (Козьма) Прокопьев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1807 или 1809 ст.
Сын: Иван Козьмин
Отец ребёнка: Кузьма (Козьма) Прокопьев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 или 1812 ст.
Дочь: Анастасия (Настасья) Козьмина
Отец ребёнка: Кузьма (Козьма) Прокопьев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Лукерья Козьмина
Отец ребёнка: Кузьма (Козьма) Прокопьев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно