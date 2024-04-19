Марья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774 или 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 или 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма (Козьма) Прокопьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1801 или 1803 ст.

Сын: Степан Козьмин

Отец ребёнка: Кузьма (Козьма) Прокопьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1807 или 1809 ст.

Сын: Иван Козьмин

Отец ребёнка: Кузьма (Козьма) Прокопьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 или 1812 ст.

Дочь: Анастасия (Настасья) Козьмина

Отец ребёнка: Кузьма (Козьма) Прокопьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Лукерья Козьмина

Отец ребёнка: Кузьма (Козьма) Прокопьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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