Марфа Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яременко Илья
Мать: Яременко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарькова Дунька Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яричева Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галька Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Смерть
Неизвестно