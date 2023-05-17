Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яременко Илья

Мать: Яременко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарькова Дунька Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яричева Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галька Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Смерть
Неизвестно
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