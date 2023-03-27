Холуйский Виктор Сергеевич
Место рожденияИвановская обл., Южский р-н, с. Лучкино
Дата рождения1921
Дата смерти29.01.1945
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Холуйский Сергей Михайлович
Мать: ?
Ивановская обл., Южский р-н, с. Лучкино
Военная служба
1940
Ивановская обл., Южский РВК
Военная награда
05.02.1944
Орден Красного знамени
Смерть
29.01.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., Норденбург р-н, фольв. Пионткен, могила № 2