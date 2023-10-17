Кошелев Прокопей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кошелев Филипп Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
№9391 от 15 ноября
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно