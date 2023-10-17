Кошелев Прокопей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Прокопей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кошелев Филипп Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
№9391 от 15 ноября
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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