Москалев Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
в Кирзе с 1907г из Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Москалева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Москалева Анна Петровна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: мар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: мар
Смерть
Неизвестно