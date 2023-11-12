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Москалев Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с 1907г из Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Москалева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Москалева Анна Петровна

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1904

Сын: Москалев Яков Петрович

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1906

Сын: Москалев Кузьма Петрович

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1914

Сын: Москалев Федор Петрович

Мать ребёнка: мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: мар

Смерть
Неизвестно
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