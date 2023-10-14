Богочёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богочёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1910

Дата смерти

14.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1936

Сын: Богочёв Владимир Александрович

Мать ребёнка: Богочёва Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Богочёва Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богочёв Валентин Александрович

Мать ребёнка: Богочёва Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богочёва Мария Дмитриевна

Смерть
14.02.1986
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