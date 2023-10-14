Богочёв Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1910
Дата смерти14.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1936
Сын: Богочёв Владимир Александрович
Мать ребёнка: Богочёва Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Богочёва Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богочёв Валентин Александрович
Мать ребёнка: Богочёва Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1986