Шаульский Никанор Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаульский Никанор Стефанович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.07.1862

Дата смерти

24.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1862

Отец: Шаульский Стефан Андреевич

Мать: Шаульская Ефросинья Павловна

Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Шаульская Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
14.02.1896

Дочь: Кидалова Ефросинья Никаноровна

Мать ребёнка: Шаульская Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
05.11.1900

Дочь: Екатерина Никаноровна

Мать ребёнка: Шаульская Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Шаульский Александр Никанорович

Мать ребёнка: Шаульская Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.12.1910

Сын: Шаульский Николай Никанорович

Мать ребёнка: Шаульская Дарья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1921
Причина смерти: тиф
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