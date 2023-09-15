Шаульский Никанор Стефанович
Место рождения
Дата рождения28.07.1862
Дата смерти24.03.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1862
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
14.02.1896
Дочь: Кидалова Ефросинья Никаноровна
Мать ребёнка: Шаульская Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
05.11.1900
Дочь: Екатерина Никаноровна
Мать ребёнка: Шаульская Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Шаульский Александр Никанорович
Мать ребёнка: Шаульская Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.12.1910
Сын: Шаульский Николай Никанорович
Мать ребёнка: Шаульская Дарья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1921
Причина смерти: тиф