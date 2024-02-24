Петрушенская Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Петрушинская) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Бусыгина (Петрушенская) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Мурдасова (Петрушинская) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Петрушинской Епифан Иванович
Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Петрушинской Данила Иванович
Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Петрушенских Фекла Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно