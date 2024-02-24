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Петрушенская Варвара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушинской Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Петрушинская) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Бусыгина (Петрушенская) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Мурдасова (Петрушинская) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Петрушинской Епифан Иванович

Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Петрушинской Данила Иванович

Отец ребёнка: Петрушинской Иван Алексеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Петрушенских Фекла Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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