Савельев Фокий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Карева Евдокия Фокиевна
Мать ребёнка: Савельева Екатерина Игнатовна
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Иван Фокиев
Мать ребёнка: Савельева Екатерина Игнатовна
Смерть
Неизвестно