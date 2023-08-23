Петухов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Петухов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1941

Сын: Петухов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Петухова Анна Алексеевна

Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Петухова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Петухова Анна Алексеевна

Смерть
1943
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