Петухов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Петухов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1941
Сын: Петухов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Петухова Анна Алексеевна
Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Петухова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Петухова Анна Алексеевна
Смерть
1943