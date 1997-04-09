Гурьянов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1927
Дата смерти09.04.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1927
Рождение ребёнка
25.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурьянова Мария Степановна
Рождение ребёнка
02.09.1954
Дочь: Маныкина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Гурьянова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1997