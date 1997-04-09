Гурьянов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1927

Дата смерти

09.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1927

Отец: Гурьянов Иван Николаевич

Мать: Гурьянова Мария Ефремовна

Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Степановна

Рождение ребёнка
02.09.1954

Дочь: Маныкина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова Мария Степановна

Смерть
09.04.1997
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