Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ефим Алексеевич

Мать: Ульяна Васильевна

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