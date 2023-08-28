Дядиченко Марья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1848
Сын: Дядиченко Андрей Петрович
Отец ребёнка: Дядиченко Петр Васильевич
Анастасиевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Дядиченко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1864
Сын: Дядиченко Емилиан Петрович
Отец ребёнка: Дядиченко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Дядиченко Панфил Петрович
Отец ребёнка: Дядиченко Петр Васильевич