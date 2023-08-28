Дядиченко Марья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядиченко Марья Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1848

Сын: Дядиченко Андрей Петрович

Отец ребёнка: Дядиченко Петр Васильевич

Анастасиевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Дядиченко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1864

Сын: Дядиченко Емилиан Петрович

Отец ребёнка: Дядиченко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Дядиченко Панфил Петрович

Отец ребёнка: Дядиченко Петр Васильевич

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