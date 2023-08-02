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Туганов Кавдын
Туганов Кавдын
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Пол
Мужской
Отец
Туганов Карасе
1814 г.р.
Мать
Туганова (Цаликова) Кики
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Туганов Карасе
Мать:
Туганова Кики
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