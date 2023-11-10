Носкова (Демина) Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения30.06.1881
Дата смертиПосле 22.06.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1881
Отец: Демин Степан Иосифович
Восприемник
11.02.1900
Анна Васильевна Демина
Восприемник
29.12.1901
Павел Дмитриевич Демин
Восприемник
06.05.1902
Александра Семёновна Савкина
Восприемник
01.11.1903
Прасковья Семёновна Савкина
Бракосочетание
06.02.1905
Поручители по жениху: Гапшины По невесте: Башкиров и Демин
Рождение ребёнка
12.03.1906
Сын: Носков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1908
Сын: Носков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1910
Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1912
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.05.1914
Сын: Носков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1916
Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 22.06.1916