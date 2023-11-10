Носкова (Демина) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Демина) Агриппина Степановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.06.1881

Дата смерти

После 22.06.1916

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1881

Отец: Демин Степан Иосифович

Мать: Демина Степанида Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
11.02.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Васильевна Демина
Восприемник
29.12.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Павел Дмитриевич Демин
Восприемник
06.05.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александра Семёновна Савкина
Восприемник
01.11.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Прасковья Семёновна Савкина
Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Носков Николай Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Гапшины По невесте: Башкиров и Демин
Рождение ребёнка
12.03.1906

Сын: Носков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1908

Сын: Носков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1910

Сын: Носков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1912

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Носков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1916

Сын: Носков Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Носков Николай Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.06.1916
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