Марья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1772

Сын: Козьма Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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