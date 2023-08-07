Марья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1772
Сын: Козьма Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно