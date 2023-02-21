Мариья (Дарья) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариья (Дарья) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: Афвдотья Данилова

Смерть
Неизвестно
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