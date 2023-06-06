Азинаев Бадыльша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азинаев Бадыльша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Куметев Азинай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бадыльшина Арифа

Мать ребёнка: Мухмина

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бадыльшина Салима

Мать ребёнка: Мухмина

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бадыльшина Салиха

Мать ребёнка: Мухмина

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Бадыльшина Садрия

Мать ребёнка: Мухмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухмина

Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1809
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