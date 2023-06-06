Азинаев Бадыльша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Куметев Азинай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бадыльшина Арифа
Мать ребёнка: Мухмина
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бадыльшина Салима
Мать ребёнка: Мухмина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бадыльшина Салиха
Мать ребёнка: Мухмина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Бадыльшина Садрия
Мать ребёнка: Мухмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухмина
Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1809