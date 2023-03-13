Трубниковъ Якимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Трубниковъ Семенъ
Мать: Трубникова Прасковія
Бракосочетание
31.01.1905
Рождение ребёнка
03.12.1907
Сын: Трубниковъ Николай
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
16.05.1910
Сын: Трубниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Трубниковъ Григорий
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
05.03.1914
Дочь: Трубникова Александра
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
26.01.1916
Сын: Трубниковъ Василий
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
02.06.1918
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова