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Трубниковъ Якимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Трубниковъ Семенъ

Мать: Трубникова Прасковія

Бракосочетание
31.01.1905

Жена: Трубникова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1907

Сын: Трубниковъ Николай

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1910

Сын: Трубниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Трубниковъ Григорий

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1914

Дочь: Трубникова Александра

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1916

Сын: Трубниковъ Василий

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1918

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Петрова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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