Никулина (Гущина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Гущин Пётр
Мать: Гущина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
09.10.1989
Дочь: Никулина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Никулин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Никулин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Владимир