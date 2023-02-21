Куценко Ведерникова Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Ведерникова Валентина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1985

Отец: Ведерников Семен

Мать: Маслова Ведерникова Субчак Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.2004

Дочь: Решетнева Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
23.02.2007

Муж: скрыто настройками приватности

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.04.2007

Сын: Куценко Михаил Витальевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь, Украинская ССР
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