Куценко Ведерникова Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1985
Рождение ребёнка
19.10.2004
Дочь: Решетнева Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.02.2007
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.2007
Сын: Куценко Михаил Витальевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности