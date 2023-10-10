Михайлик Харитон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.09.1884
Петровскому Дмитрию Николаевичу ул. Маршала Савицкого, д. 24, кв. 67, г. Москва, 117148 АРХИВНАЯ СПРАВКА от 08.05.2014 № 304 на № ________от ___________ В метрической книге Покровской церкви станицы ... Показать все
Рождение
1884
Отец: 1837 Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петровская Матрёна Харитоновна
Мать ребёнка: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Клавдия Харитоновна
Мать ребёнка: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак, младший урядник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1952