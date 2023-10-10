Михайлик Харитон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлик Харитон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.09.1884
Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Петровскому Дмитрию Николаевичу ул. Маршала Савицкого, д. 24, кв. 67, г. Москва, 117148 АРХИВНАЯ СПРАВКА от 08.05.2014 № 304 на № ________от ___________ В метрической книге Покровской церкви станицы ... Показать все
Рождение
1884

Отец: 1837 Михаил Степанович

Мать: Михайлик Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петровская Матрёна Харитоновна

Мать ребёнка: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна

Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Клавдия Харитоновна

Мать ребёнка: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Марийка) Харитовна Трофимовна Митрофановна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак, младший урядник
Место жительства
Неизвестно
Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Смерть
1952
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