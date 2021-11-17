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Куликов Артем Денисович
Куликов Артем Денисович
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
17.11.2021
Пол
Мужской
Отец
Куликов Денис Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Куликова (Бородина) Вероника Сергеевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2021
Отец:
Куликов Денис Сергеевич
Мать:
Куликова Вероника Сергеевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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