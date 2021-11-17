Куликов Артем Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Артем Денисович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

17.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2021

Отец: Куликов Денис Сергеевич

Мать: Куликова Вероника Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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