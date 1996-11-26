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Кузнецов Александр Сергеевич
Кузнецов Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1996
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Сергей Иванович
1973 г.р.
Мать
Кузнецова (Каганова) Татьяна Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1996
Отец:
Кузнецов Сергей Иванович
Мать:
Кузнецова Татьяна Александровна
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