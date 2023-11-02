Рябущенко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябущенко Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1976

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1976

Отец: Рябущенко Николай

Мать: Симоненко Надежда Ивановна

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