Соболева (Храмова) Дарія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Храмовъ Федоръ*
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1907
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Соболевъ Степанъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1911
Сын: Соболевъ Иванъ
Отец ребёнка: Соболевъ Степанъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
08.09.1914
Сын: Соболевъ Сергей
Отец ребёнка: Соболевъ Степанъ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соболевъ Степанъ