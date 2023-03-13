Соболева (Храмова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Храмова) Дарія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храмовъ Федоръ*

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1907

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Соболевъ Степанъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1911

Сын: Соболевъ Иванъ

Отец ребёнка: Соболевъ Степанъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
08.09.1914

Сын: Соболевъ Сергей

Отец ребёнка: Соболевъ Степанъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболевъ Степанъ

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