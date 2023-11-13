(Носкова) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носков Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Восприемник
23.12.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пётр Андреевич Сыромятников
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно