(Носкова) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Носкова) Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1795 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носков Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Восприемник
23.12.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пётр Андреевич Сыромятников
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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