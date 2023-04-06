Холопова (Тряскова) Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1903
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Рождение ребёнка
03.07.1908
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Холопов Александр Михайлов
Смерть
Неизвестно