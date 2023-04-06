Холопова (Тряскова) Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова (Тряскова) Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1903

Муж: Холопов Александр Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Рождение ребёнка
03.07.1908

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Холопов Александр Михайлов

Смерть
Неизвестно
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