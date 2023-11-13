Щанкина Ксения Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щанкина Ксения Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1875

Отец: Пряников Гордей Аникиевич

Мать: Пряникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
12.03.1896

Дочь: Щанкина Евдокия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1898

Дочь: Щанкина Ирина Евстигнеевна

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
25.08.1899

Дочь: Скочкова Наталья Евстигнеевна

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
14.01.1902

Дочь: Панкратова Домна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
18.08.1904

Сын: Щанкин Максим Евстигнеевич

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
08.02.1907

Сын: Щанкин Василий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Щанкина Мария Евстигнеевна

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Щанкин Петр Евстигнеевич

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
31.05.1915

Дочь: Щанкина Матрона Евстигнеевна

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Рождение ребёнка
23.02.1918

Дочь: Щанкина Евдокия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щанкин Евстигней Павлович

Смерть
Неизвестно
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