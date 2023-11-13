Щанкина Ксения Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1875
Рождение ребёнка
12.03.1896
Дочь: Щанкина Евдокия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1898
Дочь: Щанкина Ирина Евстигнеевна
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
25.08.1899
Дочь: Скочкова Наталья Евстигнеевна
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1902
Дочь: Панкратова Домна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
18.08.1904
Сын: Щанкин Максим Евстигнеевич
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
08.02.1907
Сын: Щанкин Василий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Щанкина Мария Евстигнеевна
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1911
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
31.05.1915
Дочь: Щанкина Матрона Евстигнеевна
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Рождение ребёнка
23.02.1918
Дочь: Щанкина Евдокия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Щанкин Евстигней Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно