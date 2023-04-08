Кузнецов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Кузнецов Филипп Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Никита Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Соломино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Вновь-Стрельна или Ново-Стрельня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Спиридон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Тарас Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Кондрат Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1909 ст.