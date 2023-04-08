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Кузнецов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Кузнецов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Никита Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Соломино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Вновь-Стрельна или Ново-Стрельня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Спиридон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Тарас Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1909 ст.
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