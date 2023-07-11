Миклашевский Иван Петрович
Место рожденияхутор Десятовский, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.10.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Десятовский, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
После 1840
Рождение ребёнка
27.06.1846
Дочь: Миклашевская Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Миклашевская Анна Павловна
Смерть
Неизвестно