Миклашевский Иван Петрович 15.10.1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Миклашевский Иван Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.10.1803, хутор Десятовский, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя

умер Неизвестно

Супруги
Миклашевская (Савёлова) Анна ПавловнаПосле 1820 г.р.
Дети
Миклашевская Лидия Ивановна27.06.1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Десятовский, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя

Бракосочетание
После 1840

Жена: Миклашевская (Савёлова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
27.06.1846

Дочь: Миклашевская Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Миклашевская (Савёлова) Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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