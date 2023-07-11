Миклашевский Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиклашевский Иван Петрович

Миклашевский Иван Петрович

Место рождения

хутор Десятовский, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.10.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Десятовский, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
После 1840

Жена: Миклашевская Анна Павловна

Рождение ребёнка
27.06.1846

Дочь: Миклашевская Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Миклашевская Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close