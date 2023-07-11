Миклашевский Иван Петрович
мужской, родился 15.10.1803, хутор Десятовский, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
умер Неизвестно
Супруги
Миклашевская (Савёлова) Анна ПавловнаПосле 1820 г.р.
Дети
Миклашевская Лидия Ивановна27.06.1846 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Десятовский, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
После 1840
Рождение ребёнка
27.06.1846
Дочь: Миклашевская Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Миклашевская (Савёлова) Анна Павловна
Смерть
Неизвестно