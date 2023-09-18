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Сараев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сараев Иван Ильич

Мать: Сараева Домна Евдокимовна

Бракосочетание
24.02.1888

Жена: Сараева Мария Павловна

МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ГЕОРГИЕВСКОЙ 1 ГУСАРСКОГО СУМСКОГО ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНОГО ПРИНЦА ДАТСКОГО ПОЛКА 1-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ ГРЕНАДЕРСКОГО КОРПУСА
Рождение ребёнка
03.12.1897

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сараева Мария Павловна

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1905

Сын: Сараев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сараева Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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