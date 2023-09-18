Сараев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Сараев Иван Ильич
Бракосочетание
24.02.1888
Жена: Сараева Мария Павловна
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ГЕОРГИЕВСКОЙ 1 ГУСАРСКОГО СУМСКОГО ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНОГО ПРИНЦА ДАТСКОГО ПОЛКА 1-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ ГРЕНАДЕРСКОГО КОРПУСА
Рождение ребёнка
03.12.1897
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сараева Мария Павловна
Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1905
Мать ребёнка: Сараева Мария Павловна
Смерть
Неизвестно