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Полуляхов Матвей Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1828

Дата смерти

31.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Полуляхов Максим Фролович

Мать: Полуляхова Марфа Васильевна

Бракосочетание
27.09.1853

Жена: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефросинья Матвеевна

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
03.11.1856

Сын: Полуляхов Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
10.10.1863

Сын: Полуляхов Филипп Матвеевич

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
09.04.1866

Сын: Полуляхов Терентий Матвеевич

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
23.08.1868

Дочь: Афонюшкина Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
20.02.1871

Сын: Полуляхов Прокофий Матвеевич

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
24.01.1874

Дочь: Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Полуляхов Ипполит Матвеевич

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.03.1913
Причина смерти: старость
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