Полуляхов Матвей Максимович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти31.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
27.09.1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефросинья Матвеевна
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
03.11.1856
Сын: Полуляхов Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
10.10.1863
Сын: Полуляхов Филипп Матвеевич
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
09.04.1866
Сын: Полуляхов Терентий Матвеевич
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
23.08.1868
Дочь: Афонюшкина Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
20.02.1871
Сын: Полуляхов Прокофий Матвеевич
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
24.01.1874
Дочь: Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
30.01.1877
Сын: Полуляхов Ипполит Матвеевич
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.03.1913
Причина смерти: старость