Штакельберг (Шувалова) Фёкла Павловна
женский, родилась 13.08.1863, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 20.03.1839, Лозанна
ОтецШувалов Павел Андреевич13.11.1830 г.р.
МатьШувалова (Белосельская-Белозерская) Ольга Эсперовна17.02.1838 г.р.
Супруги
Штакельберг Густав (Густав Александр Эрик) Эрнестович07.08.1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.03.1839
Рождение
13.08.1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.08.1881
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург