Штакельберг (Шувалова) Фёкла Павловна 13.08.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Штакельберг (Шувалова) Фёкла Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.08.1863, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 20.03.1839, Лозанна

Отец
Шувалов Павел Андреевич13.11.1830 г.р.
Мать
Шувалова (Белосельская-Белозерская) Ольга Эсперовна17.02.1838 г.р.
Супруги
Штакельберг Густав (Густав Александр Эрик) Эрнестович07.08.1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.03.1839

Рождение
13.08.1863

Отец: Шувалов Павел Андреевич

Мать: Шувалова (Белосельская-Белозерская) Ольга Эсперовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
28.08.1881

Муж: Штакельберг Густав (Густав Александр Эрик) Эрнестович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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