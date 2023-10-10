Иоан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1877
Дата смерти04.05.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.05.1877 ст.
от простуды
Рождение
14.08.1877
Отец: Яков Михайлович
Мать: Зуева Лукерья Васильевна
ГАКО ф.56 оп.13 д.56
Крещение
17.08.1877
с.Стан Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния ц.Воскресения
восприемники: д.Дъяково Зуев Тимофей Васильевич и д.Вяльцева Агрипина Архипова