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Иоан Яковлевич

Место рождения

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.08.1877

Дата смерти

04.05.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.05.1877 ст.
Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
от простуды
Рождение
14.08.1877

Отец: Яков Михайлович

Мать: Зуева Лукерья Васильевна

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13 д.56
Крещение
17.08.1877
с.Стан Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния ц.Воскресения
восприемники: д.Дъяково Зуев Тимофей Васильевич и д.Вяльцева Агрипина Архипова
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