Pesonen (Rinkinen) Maria Heikintytär
Место рожденияHaapalanpi 3, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения20.06.1868
Дата смерти05.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Haapalanpi 3, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
05.08.1891
Сын: Pesonen Juhana Juhananpoika
Отец ребёнка: Pesonen Juhana Matinpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1899
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя