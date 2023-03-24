Pesonen (Rinkinen) Maria Heikintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPesonen (Rinkinen) Maria Heikintytär

Pesonen (Rinkinen) Maria Heikintytär

Место рождения

Haapalanpi 3, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

20.06.1868

Дата смерти

05.03.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Haapalanpi 3, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
05.08.1891

Сын: Pesonen Juhana Juhananpoika

Отец ребёнка: Pesonen Juhana Matinpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pesonen Juhana Matinpoika

Смерть
05.03.1899
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close