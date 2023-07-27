Рохмистова (Рохмистова) Параскева Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рохмистова (Рохмистова) Параскева Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рохмистов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Рохмистов Емельян Андреевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рохмистов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Рохмистов Емельян Андреевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Рохмистов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Рохмистов Емельян Андреевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Самохвалова Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Рохмистов Емельян Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рохмистов Емельян Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
казачья жена
Смерть
Неизвестно
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