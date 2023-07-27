Рохмистова (Рохмистова) Параскева Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рохмистов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Рохмистов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Рохмистов Петр Емельянович
Отец ребёнка: Рохмистов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Рохмистов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Рохмистов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Самохвалова Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Рохмистов Емельян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачья жена
Смерть
Неизвестно