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Рохмистов Емельян Андреевич

Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Рохмистов Андрей

Мать: не указана

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рохмистов Василий Емельянович

Мать ребёнка: Рохмистова Параскева Осиповна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рохмистов Петр Емельянович

Мать ребёнка: Рохмистова Параскева Осиповна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Рохмистов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Рохмистова Параскева Осиповна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Самохвалова Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Рохмистова Параскева Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рохмистова Параскева Осиповна

Смерть
Неизвестно