Рохмистов Емельян Андреевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Рохмистов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рохмистов Василий Емельянович
Мать ребёнка: Рохмистова Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Рохмистов Петр Емельянович
Мать ребёнка: Рохмистова Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Рохмистов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Рохмистова Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Самохвалова Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Рохмистова Параскева Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно