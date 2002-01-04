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Кирилюк Ирина Алексеевна
Кирилюк Ирина Алексеевна
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Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
04.01.2002
Пол
Женский
Отец
Кирилюк Алексей Владимирович
1978 г.р.
Мать
Боголюбова (Бердникова) Ольга Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2002
Отец:
Кирилюк Алексей Владимирович
Мать:
Боголюбова Ольга Николаевна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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