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Ширкеев Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ширкеев Дмитрий Минеевич

Мать: Ширкеева Варвара

Демобилизация
09.04.1942
Ширкеев Григорий Дмитриевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1918 Воинское звание: военнослужащий Военно-пересыльный пункт: Барнаульский ВПП Выбытие из воинской части:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьёва Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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