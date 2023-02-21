Ширкеев Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Ширкеев Дмитрий Минеевич
Мать: Ширкеева Варвара
Демобилизация
09.04.1942
Ширкеев Григорий Дмитриевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1918 Воинское звание: военнослужащий Военно-пересыльный пункт: Барнаульский ВПП Выбытие из воинской части:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно