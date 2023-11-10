Потарыкина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
26.10.1941
Дочь: Дерменева Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Дерменев Федор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерменева Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Дерменев Федор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерменев Александр Федорович
Отец ребёнка: Дерменев Федор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерменева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Дерменев Федор Никитович
Смерть
Неизвестно