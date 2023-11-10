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Потарыкина Анна Ивановна

Место рождения

Солчино, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Потарыкин Иван Иванович

Мать: Прасковья (Параскева) Егоровна

Солчино, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.10.1941

Дочь: Дерменева Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Дерменев Федор Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерменева Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Дерменев Федор Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерменев Александр Федорович

Отец ребёнка: Дерменев Федор Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерменева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Дерменев Федор Никитович

Смерть
Неизвестно
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